Wielu pasażerów ma ten problem. "Jakby pilot otworzył okno w kokpicie"

Mikrofony i ich ograniczenia

Problemem jest również jakość mikrofonów używanych przez załogę. Pomimo że są one zoptymalizowane do przekazywania częstotliwości najlepiej słyszalnych dla liter, liczb i sygnałów ostrzegawczych, nie mogą one uchwycić szerokiego zakresu częstotliwości, co prowadzi do skompresowanego i zniekształconego dźwięku. - To, co słyszysz, jest bardzo skompresowanym sygnałem, dlatego dźwięk jest tak zniekształcony - dodaje ekspert.