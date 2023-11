Nie tylko w Polsce. Tam Andrzejki obchodzą naprawdę bardzo hucznie

Inną atrakcją w przeddzień Andrzejek jest zjazd ze stromych ulic na nasmarowanych żywicą deskach, co ma przypominać o dawnym sposobie transportu drewna z gór do położonych poniżej warsztatów ciesielskich. Rozpędzenie śmiałkowie wjeżdżają w stertę oponą, rozsypaną na końcu ulicy. Nagranie z takiej zabawy można zobaczyć na instagramowym profilu Polki mieszkającej na Teneryfie - loca_tenerifa. "Tradycja ta sięga jeszcze XVI wieku, kiedy to mieszkańcy wyspy na deskach musieli przewozić drewno z lasów sosnowych" - tłumaczy w opisie do wideo.