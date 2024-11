Pierwsza taka decyzja na Kanarach. Uderzą w turystów, ale też w lokalny biznes

Decyzja sądu oznacza, że ​​tarasy przy ul. Joaquína Costa nie mają już ograniczeń odnośnie otwarcia godzin lokali. Wcześniej Rada Miasta Las Palmas de Gran Canaria ustaliła dla tej części portu specjalny harmonogram, aby zamiast – jak było wcześniej – zbierać stoły i krzesła o północy (od poniedziałku do czwartku) oraz do godziny 1:00 w soboty, i święta, to przedsiębiorcy musieli je usuwać każdego dnia tygodnia już o godz. 22. W obu scenariuszach biznesmeni otrzymali dodatkowe pół godziny na posprzątanie tarasu.