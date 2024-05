Przestępcy na rajskich wyspach. Liczby mogą zaniepokoić

W przypadku przestępstw na tle seksualnym, wzrosły one o 4,3 proc., z 1051 w 2022 r. do 1 096 w 2023 r. Co prawda napaści seksualne (gwałty) we wcześniejszych latach zdarzały się częściej, to jednak w porównaniu do 2022 r. nastąpił ich spadek w 2023 r. o 6 proc. (z 234 zgłoszonych gwałtów do 220).