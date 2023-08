Zaatakował śmigłowiec gaśniczy kamieniami, bo... kradł jego wodę

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna rzucał kamieniami w helikopter należący do Brygady Leśnej Cabildo de Tenerife, gdy miał on załadować wodę z należącego do niego zbiornika w ramach prac gaśniczych. Mężczyzna rzekomo miał wykrzykiwać, że załoga śmigłowca kradnie jego wodę.