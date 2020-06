Saksonia – jakie atrakcje trzeba odwiedzić, będąc w tej części Niemiec?

Saksonia to część Niemiec położona przy granicy z Polską. Jest pełna ciekawych zabytków, pięknych miejsc i malowniczych krajobrazów. To doskonałe miejsce na weekendową wycieczkę albo dłuższe wakacje. Co warto zobaczyć w Saksonii? Jakie są największe atrakcje regionu i jak najlepiej dotrzeć z Polski do Saksonii?

Saksonia – gdzie jest położona?

Saksonia jest jednym z krajów związkowych Niemiec. Jest położony we wschodniej części Niemiec, graniczy z Polską oraz z Czechami. Stolicą Saksonii jest Drezno. Inne duże miasta w tym regionie to między innymi Lipsk, Gorlitz, Plauen oraz Chemnitz. Południowa część Saksonii to w przeważającej części góry, Rudawy oraz Góry Łużyckie.

Saksonia – co warto wiedzieć?

Saksonia to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych obszarów Niemiec. Jest pełna malowniczych widoków, ciekawych zabytków i innych atrakcji. Ze względu na to, że Saksonia graniczy z Polską, jest to świetny kierunek na krótki, weekendowy wypad. Jest to także doskonały teren na rowerową wyprawę.

Dojazd do Saksonii, a zwłaszcza do Drezna, nie stanowi większego problemu, ponieważ z Polski do Drezna kursuje wiele autobusów. Do Drezna można dojechać także pociągiem. Dobrym wyjściem jest również lot do Berlina, skąd pociągiem albo autobusem można dostać się do Drezna, albo innego saksońskiego miasta. Najwygodniej dostać się do Saksonii samochodem, odległość między Dreznem a Wrocławiem to niecałe 300 km.

Jeżeli na miejscu chce się korzystać z atrakcji rowerowych, jednoślad można wypożyczyć na miejscu, niekoniecznie trzeba mieć własny rower. W Dreźnie jest wiele wypożyczalni rowerów, a poza tym niektóre sklepy również oferują możliwość wypożyczenia roweru.

Saksonia – jakie atrakcje odwiedzić?

1. Drezno: stolica Saksonii to zdecydowanie najczęściej odwiedzane przez turystów miejsce w regionie. Ma niezwykły klimat i oferuje mnóstwo atrakcji, zarówno dla miłośników muzeów, jak i zwolenników leniwego włóczenia się po mieście. Po zmroku wszystkie najważniejsze zabytki są efektownie oświetlone, w związku z czym będąc w Dreźnie wieczorny spacer powinien być obowiązkowym punktem wycieczki.

2. Saska Szwajcaria: to obszar utworzony przez przełom Łaby w Rudawach. Największą atrakcją jest zdecydowanie Bestei z punktem widokowym, z którego podziwiać można niesamowite skalne formacje. Wart zobaczenia jest też most o wysokości 76 metrów, który jest pozostałością po zamku, który kiedyś się tam znajdował.

3. Hoyerswerda: urocze miasteczko, w którym szczególnie warte zobaczenia są Ratusz oraz Zamek. Oprócz tego warto pospacerować po Starym Mieście i zajść na ulicę Langen Strasse, na której oglądać można niskie, kolorowe domki. Uliczka jest brukowana i wyjątkowo wąska, a jej niezwykłe zabudowania wyglądają jak z bajki.

4. Lipsk: jest najszybciej rozwijającym się niemieckim miastem, które przyciąga zwolenników aktywnego wypoczynku. Miasto poprzecinane jest przez liczne kanały, które można przemierzać kajakiem albo łodzią. Po zmroku warto przejść się po klimatycznych, pięknie oświetlonych uliczkach miasta i zjeść kolację w jednej z wielu knajpek.

5. Saksoński Szlak Winny: jest to najbardziej wysunięty na północny wschód winiarski obszar w Europie. Jest prawdziwym rajem dla miłośników czterech kółek. Szlak ma około 60 km długości, więc z powodzeniem można go przejechać w jeden dzień albo rozłożyć trasę na cały weekend. Cała trasa jest dobrze oznakowana, po drodze nie brakuje również infrastruktury, takiej jak miejsca do odpoczynku, stojaki na rowery czy miejsca zadaszone, a po drodze podziwiać można pola winogron i zajechać do jednej z winnic.

6. Miśnia: miasteczko położone na Saksońskim Szlaku Winnym słynie nie tylko z produkcji wina, ale również porcelany, która wytwarzana jest tutaj od początku XVIII wieku – to właśnie tutaj powstała pierwsza manufaktura porcelany na terenie Europy. Miasto najlepiej oglądać ze wzgórza, z którego roztacza się przepiękna panorama.

