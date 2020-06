Wakacje 2020. Albania otwiera granice

Albania otwiera granice

Nadal ograniczony jest międzynarodowy ruch lotniczy. Ponieważ Albania nie należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie ustalono jeszcze daty wznowienia połączeń lotniczych z Polski do tego kraju. Wiele wskazuje jednak, że podróż samolotem do Albanii będzie możliwa już lipcu. Rekomendację otwarcia granic poza UE od 1 lipca przedstawiła krajom członkowskim Komisja Europejska.