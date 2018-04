Samotne babskie podróże to prawdziwy hit. Coraz więcej kobiet tak zwiedza świat

Wiedzą, czego chcą i są żądne przygód. Nie mają nic przeciwko podróżowaniu w pojedynkę, a ich liczba wzrasta w zawrotnym tempie. Mężczyźni zostają w tyle.

Wiele z nich odkryło po prostu dla siebie korzyści płynące z samotnych wojaży po świecie. Kolejne badania pokazują, że podróżują nie tylko więcej od mężczyzn, ale często również bardziej intensywnie. Co to oznacza? Wiele z nich wcale nie ogranicza się do zwiedzania najbardziej popularnych miejsc czy relaksowania się w egzotycznych zakątkach planety, ale stawia na przygodę, która – jak to coraz częściej bywa – ma charakter wyczynów ekstremalnych.