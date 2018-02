Saratov Airlines. Co wiemy o rosyjskich liniach lotniczych?

Samolot pasażerski rozbił się niedaleko Moskwy. Antonov-148 należał do rosyjskich linii Saratov Airlines, które w branży istnieją od prawie 90 lat. Już raz było o nich głośno.

W tym roku lotnictwo cywilne w Rosji obchodzi 95 lecie istnienia. Z tej okazji dwa dni temu linie lotnicze Saratov Airlines opublikowały oficjalne życzenia: "Wiele osiągnięć współczesnego lotnictwa cywilnego w Rosji jest wynikiem bezinteresownej pracy lotników, którzy są bez końca poświęceni swojej sprawie! W tym uroczystym dniu życzymy wszystkim dobrego zdrowia, dobrego samopoczucia rodzinnego, spokojnego, czystego nieba i osiągania nowych wyżyn!" Same na rynku obecne są już 87 lat.

Do 2013 roku firma funkcjonowała pod nazwą Saravia. W tym samym roku została pierwszą rosyjską linią lotniczą obsługującą Embraery E-Jets. Wiele razy uznawana była za pionierską firmę na lokalnym rynku. Trzy razy otrzymała prestiżowe wyróżnienie "Krylia Rossii" (red. "rosyjskie skrzydła") dla najlepszych linii lotniczych w kraju. Ale nie zawsze było kolorowo.

O saratowskich liniach zrobiło się głośno w 2015 roku, gdy Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosaviatsia) nałożyła na linie sankcje za naruszenie przepisów bezpieczeństwa. Agencja przeprowadziła niespodziewaną inspekcję przewoźnika w trakcie której okazało się, że w kokpicie obecna była osoba spoza załogi samolotu. Jak się później okazało był to krewny dyrektora generalnego linii lotniczej. Saratov Airlines od 26 października 2015 r. dostały całkowity zakaz wykonywania lotów poza kraj. Od maja 2016 r. wznowiły międzynarodowe usługi czarterowe. Agencja uznała, że to zdarzenie mogło zakończyć się równie tragicznie jak katastrofa samolotu Aeroflot A310-300 w 1994 r. Kiedy to dzieci pilota nieumyślnie wyłączyły sterowanie lotkami autopilota siedząc przy sterach. Wszyscy pasażerowie zginęli.