Sensacja w świecie naukowców. Znalezisko sprzed 9 tys. lat

Jezioro Michigan jest trzecim co do wielkości śródlądowym zbiornikiem wodnym w Ameryce - wchodzi w skład grupy Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Badania, jakie prowadzono zazwyczaj w jego wodach, dotyczyły zatopionych statków, bowiem w XIX w. był to ważny szlak handlowy i komunikacyjny.