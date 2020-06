Serbia – co warto wiedzieć o tym kraju? Największe atrakcje Serbii

Serbia to bałkański kraj, który wciąż bardzo często pomija się planując wakacje w tamtych rejonach świata. A niesłusznie, ponieważ państwo to jest niesamowitą mieszanką Wschodu i Zachodu i ma do zaoferowania bardzo wiele - zarówno dla miłośników obcowania z naturą, jak i wielbicieli zabytków. Co warto wiedzieć o Serbii planując urlop na Bałkanach? Jakie są najpiękniejsze miejsca, których nie możne zabraknąć w planie wycieczki?

Serbia – co należy wiedzieć? Serbia to państwo położone w południowej części Europy, na Półwyspie Bałkańskim. Państwo powstało dopiero w 2006 roku po tym, jak rozpadła się federacja Serbii i Czarnogóry. Jakie podstawowe fakty na temat Serbii warto znać?

• Stolicą Serbii jest Belgrad,

• Powierzchnia Serbii wynosi około 77 500 km kwadratowych (bez Kosowa),

• Całkowita liczba ludności wynosi ponad 7 milionów osób,

• Obowiązująca waluta to dinar serbski,

• Dominującą religią jest prawosławie,

• Największa rzeka to Dunaj,

• Najwyższy szczyt Serbii to Midżur (2169 m n. p. m.).

Serbia – co warto zobaczyć? Serbia ze względu na swoją burzliwą historię, jest prawdziwą mieszanką kulturową, która łączy w sobie elementy Zachodu oraz Wschodu. W związku z tym w kraju nie brakuje pięknych zabytków z różnych okresów rozwoju państwa, ale coś dla siebie znajdą również zwolennicy górskich wędrówek czy obcowania z naturą. Serbia pełna jest pięknych jezior, lasów oraz dziewiczych terenów. Jakie miejsca trzeba odwiedzić będąc w Serbii?

1. Belgrad: stolica Serbii to miasto, w którym nie brakuje zabytków, cerkwi, galerii, muzeów, a także terenów zielonych, klubów i restauracji, w których można zjeść pyszny posiłek po całodziennym zwiedzaniu. Na zwiedzanie miasta warto poświęcić około 3-4 dni, jeśli jednak nie masz tyle czasu, warto spędzić w stolicy Serbii chociaż 2 dni. Obowiązkowe punkty, które trzeba zobaczyć w Belgradzie to:

• Stare Miasto (deptak Kniazia Michała, Muzeum Narodowe, Pałac Albania, fontanna Cukur),

• Twierdza Kalemegdan,

• Dom Kwiatów,

• Plac Slavija,

• Dzielnica Zemun.

2. Subotica: to miasto położone blisko granicy z Węgrami, znane z tego, że jego mieszkańcy to nie tylko Serbowie, ale również Węgrzy, Czarnogórcy, Chorwaci oraz Romowie. Miasto jest pełne zabytków, między innymi z okresu secesji. Zwiedzając Suboticę nie można ominąć pałacu Reichla, ogromnej, pięknie zdobionej synagogi oraz ratusza.

3. Nowy Sad: jest kulturową stolicą kraju, która przyciąga miłośników nauki i sztuki, przez co nazywany jest "serbskimi Atenami". W mieście znajduje się wiele świątyń różnych religii, a także katedra, pałac biskupów, ratusz i twierdza Petrovaradin.

4. Park Narodowy Tara: leży w Alpach Dynarskich na zachodzie kraju i jest najchętniej odwiedzanym parkiem narodowym w Serbii. Park obejmuje teren o powierzchni około 220 km kwadratowych i jest miejscem schronienia wielu gatunków roślin oraz zwierząt. W górach rezerwatu mieszkają między innymi niedźwiedzie, kozice oraz rysie.

5. Park Narodowy Djerap: rezerwat leży na granicy Serbii z Rumunią, we wschodniej części kraju i można w nim spotkać dzikie zwierzęta, takie jak niedźwiedzie czy rysie. Park obejmuje swoim terytorium odcinek doliny Dunaju o długości 100 km, przez co jest to najdłuższy europejski kanion rzeczny. Najbardziej rozpoznawalnym fragmentem parku jest Żelazna Brama, czyli najwęższe miejsce kanionu rozdzielające Góry Wschodnioserbskie i Karpaty.

Serbia – lokalna kuchnia. Czego trzeba spróbować? Serbia to również kraj znany z pysznej kuchni pełnej naturalnych, świeżych składników. Koniecznie należy spróbować pljeskavicy, czyli kotleta z mięsa mielonego oraz kiełbasek cevapcici. Popularny jest również burek, czyli wypiek składający się z ciasta z nadzieniem, na przykład mięsnym lub serowym. Tradycyjnym serbskim trunkiem jest z kolei rakija, którą znaleźć można też w innych bałkańskich krajach, na przykład w Chorwacji.

Serbia – ciekawostki Serbia to kraj pełen kontrastów, ciekawych miejsc i serdecznych ludzi. Co jeszcze warto wiedzieć o tym bałkańskim kraju?

• Najlepszy czas na wakacje w Serbii to okres od czerwca do września, wtedy w kraju jest najcieplej,

• W 1968 roku grupa pływaków zbudowała na rzece Drina domek, który miał być miejscem odpoczynku po treningach, a obecnie stał się jedną z częściej odwiedzanych atrakcji Serbii,

• Mimo tego, iż kraje bałkańskie są znane ze swojej gościnności, mieszkańcy Serbii są nieco bardziej zdystansowani, co jest spowodowane burzliwą historią kraju,

• W Serbii znajduje się miejscowość Drvengrad, która została zbudowana w 2000 roku specjalnie na potrzeby zrealizowania filmu Emira Kusturicy "Życie jest cudem".

