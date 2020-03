Siedem najlepszych polskich wojowniczek. Walczyły za ojczyznę mimo zakazów

Walczyły z bronią w ręku jeszcze w czasach, gdy kobieta-żołnierz dla wielu była nie do pomyślenia. Potrafiły przezwyciężyć wszelkie przeszkody, by tylko znaleźć się na froncie. I udowadniały, że na równi z mężczyznami mogą bronić polskiej niepodległości.

Na miłość Boga, ojczyzny i wiarę małżeńską

To właśnie ona przekonała gotowych już się poddać obrońców, że należy walczyć do ostatniej kropli krwi. Jak? Jej słowa, wypowiedziane do męża, który dowodził polską drużyną twierdzy, przytoczyła w książce "Kobiety wojowniczki" Iwona Kienzler: "Tą bronią zabiorę ci życie, mężu, i sama sobie śmierć zadam, jeżeli natychmiast nie przysiężesz, że zamku nie poddasz i do ostatniego tchu bronić go nie przestaniesz. Na miłość Boga, ojczyzny i wiarę małżeńską, mężu! Szanuj wiek swój spędzony na usługach krajowych i jako dobry ojciec pozostaw nieskalane imię swym dzieciom!"