Akordeon, butelka musztardy i szczotka do włosów. Pokazali, co znaleźli na wraku HMS Erebus

Aż 350 przedmiotów wydobytych z wraku statku HMS Erebus pokazali archeolodzy. Są wśród nich m.in. akordeon, szczotka z ludzkimi włosami i butelka musztardy. Jak mówią specjaliści, znaleziska rzucają nowe światło na to, jak wyglądało życie podczas skazanej na katastrofę podróży statku w 1845 r.



HMS Erebus to brytyjski okręt, który został zwodowany w 1826 r. i uczestniczył w wyprawach badawczych do Antarktyki i Arktyki. Zaginął w trakcie tzw. ekspedycji Franklina - poszukiwań Przejścia Północno-Zachodniego. Jego losy podzielił HMS Terror. Ostatni raz obydwa statki (ze 128-osobową załogą) były widziane w sierpniu 1845 r. Wrak Erebusa został odnaleziony dopiero 6 lat temu przez pracowników agencji Parks Canada. Terror zlokalizowano w 2016 r.

"Kto był ostatnim ocalałym z wyprawy? Czy dyscyplina się załamała, a może udało się ją utrzymać do końca? To są pytania, na które mamy nadzieję opowiedzieć za dzięki powiązaniu znalezionych przedmiotów z konkretnymi osobami" - powiedział CBC Marc-André Bernier z Canada Parks.

W jednej kabinie nurek znalazł naramienniki munduru porucznika, a także kilka naczyń ceramicznych. Jest też akordeon, szczotka do włosów, szczoteczka do zębów, butelki wina z zawartością, zestaw ołówków i pióro do pisania.