Skalne miasta znajdziesz nie tylko w Czechach. Są również w Polsce!

Skalne miasta to unikalne kamienne labirynty, pośród których turyści czują się, jakby trafili do pełnej magii krainy gigantów. Najsłynniejszym takim miejscem, przyciągającym również polskich zwiedzających, jest Skalne Miasto Adršpach w Czechach. Jednak by móc podziwiać skalne miasta, wcale nie trzeba jechać za granicę!