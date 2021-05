Nietypowe atrakcje Polski. Kolorowe jeziorka

Malediwy i Błękitna Laguna są w Polsce

Teraz zrobi się bardziej światowo, a to za sprawą Błękitnej Laguny. Tak nazywane jest przez mieszkańców Konina Jezioro Turkusowe, będące pozostałością po odkrywce w kopalni węgla brunatnego Gosławice. Za kolor odpowiedzialny jest węglan wapnia, który sprawia, że woda ma niebieskozielony odcień. Ze względu na silnie zasadowy odczyn obowiązuje tam zakaz kąpieli. Nie warto go łamać, ponieważ grozi to poparzeniem.