Skandal w pociągu w Austrii. Pasażerowie usłyszeli okropne słowa

W Austrii propagowanie tego typu treści jest karalne

Co ciekawe, to nie jedyna taka sytuacja w ÖBB . Firma potwierdziła, że do podobnych sytuacji w ostatnich dniach doszło jeszcze dwa razy. Nietypowe komunikaty usłyszeli pasażerowie podróżujący na trasie St. Poelten - Wiedeń. Firma wyklucza możliwość przeprowadzenia ataku cybernetycznego.