Śliczna blogerka wie, jak przykuć uwagę. Jej fotki zachwycają

Hayley Anderson to jedna z tych użytkowniczek Instagrama, obok której nie da się przejść obojętnie. Niejedna początkująca blogerka mogłaby się uczyć od niej, jakie fotki wrzucać na swój profil, by zyskać tysiące fanów i jeszcze na tym zarabiać. Jej zdjęcia z podróży sprawiają, że chce się uciec na koniec świata.

Hayley pochodzi z położonego we wschodniej Australii miasta Gold Coast. Od kilku lat podróżuje i robi zdjęcia. Za sponsorowane posty na blogu czy w mediach społecznościowych zarabia od 450 do nawet 900 dolarów australijskich (od 1200 do 2400 zł).