Słonie zaczęły atakować ludzi. W Indiach życie straciło już kilka osób

Ataki słoni na ludzi nasilone są co najmniej od początku września. Wtedy to w miejscowości Subankhata, położonej przy granicy z Butanem, słoń zaatakował dwóch mężczyzn. Jeden z nich zginął na miejscu. Drugi, próbował się ratować i wskoczył do rzeki, lecz nie udało mu się przeżyć.