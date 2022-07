Słowacja na wakacje. "Kraj kompaktowy, w którym jest sporo do zobaczenia"

Urlop na Słowacji to świetna dla tych, którzy kochają góry, ale nie tylko. Na miejscu można odwiedzić także piękne zamki czy wypocząć nad wodą. - Słowacja jest niewielkim krajem – krajem kompaktowym, a jest tu sporo do zobaczenia. Są tu małe odległości, a ceny niższe niż w polskich kurortach - mówiła w programie WP "Newsroom" Magda Żelazowska, autorka książek podróżniczych. Jak dodała, najwięcej turystów z Polski można spotkać w Tatrach Wysokich, bo to blisko Zakopanego, ale warto odwiedzić też miejscowości położone trochę dalej. Poleciła m.in. Liptowski Mikułasz. - W tych okolicach Janosik żył i został pojmany - opowiadała.

