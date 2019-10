Śmierć w parku rozrywki w Australii. Turyści spadli z kolejki tyrolskiej

Ofiarą śmiertelną wypadku jest Australijczyk, który spadł z wysokości 16 metrów. Jego towarzyszka w wyniku upadku trafiła do szpitala z licznymi obrażeniami. Świadkami zdarzenia była para Amerykanów, która zdała policji relację na temat tragicznego zdarzenia.



We wtorek, ok. godz. 14:00 czasu lokalnego, ratownicy medyczni zostali wezwani do parku Jungle Surfing Canopy, położonego na przylądku Cape Tribulation w północno-wschodniej Australii (nazwa przylądka pochodzi od angielskiego słowa troubles – kłopoty). Znajduje się tam kolejka tyrolska, za pomocą której można przemieszczać się po lesie Daintree.