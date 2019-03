Opuszczony park Disneya. Popadł w ruinę i wygląda jak z horrorów

Kilkadziesiąt lat temu Disney wykupił wyspę na środku Bay Lake na Florydzie. Otworzył tam park rozrywki, który został zamknięty z niewyjaśnionych do końca przyczyn. To jedna z największych tajemnic giganta mediowego, który wcale nie chce, aby turyści odkrywali to miejsce.

Opuszczony Disney World nie gości już turystów (Youtube.com)

Park Discovery Island powstał w 1974 r. i został zamknięty w 1999. Miał być miejscem, gdzie nauka łączy się z zabawą. Rodziny mogły tam poznać różne gatunki egzotycznych ptaków i zwierząt. Przeżyć przygodę w dżungli i spędzić razem czas.

Zamknięcie parku należącego do Walt Disney Company do dziś owiane jest tajemnicą. Discovery Island popadło w ruinę, a na jego terenie nie ma żywej duszy. Youtuber Matt Sonswa postanowił sprawdzić, jak dziś wygląda park.

Po 20 latach od zamknięcia, budynki zarosły i zostały zniszczone przez przyrodę. Puste hale i domki straszną osoby, które zdecydowały się zapuścić w to miejsce.

Po dawnej świetności parku nie ma już nawet śladu. Patrząc na kadry z filmu Sonswy można śmiało pomylić dawną atrakcję Disneya ze słynnym Jurassic Parkiem.

