Śmiertelny wypadek Polaków na Gerlachu. "Wybrali niewłaściwą trasę"

Z analizy słowackich ratowników wynika, że grupa była związana jedną liną w odstępach co około 7 m. Turyści posiadali standardowy zimowy sprzęt wspinaczkowy, ale przewodnik miał nieodpowiednie raki, jak na takie warunki. Jeden z mężczyzn posiadał uprawnienia przewodnika górskiego UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations), jednak to nie upoważnia do prowadzenia turystów w tereny wspinaczkowe, w tym na Gerlach.