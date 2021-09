Śnieg w Tatrach. Jak się przygotować?

Zdjęcia śniegu w Tatrach obiegły w tym tygodniu internet. Niektórzy byli zaskoczeni taka pogodą w sierpniu, ale dla stałych bywalców gór to żadna nowość. O tej porze roku w wysokich partiach bywa po prostu zimno. Dlatego przed wyprawą na szlak koniecznie należy przygotować ciepłe ubranie, by uniknąć niemiłych niespodzianek i niepotrzebnego wzywania TOPR na pomoc. - To standard bycia w górach. Trzeba śledzić prognozy pogody i odpowiednio dostosować swój ubiór - mówił w programie "Newsroom" Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.