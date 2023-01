Spacer w chmurach. Wyjątkowa atrakcja Dolnego Śląska

Sky Walk w Świeradowie-Zdroju to atrakcja czynna przez cały tydzień. Godziny jej otwarcia dla zwiedzających zmieniają się jednak w zależności od okresu w roku – warto więc sprawdzić to na oficjalnej stronie atrakcji, zanim zdecydujemy się na wizytę w tym wyjątkowym miejscu w okolicy Gór Izerskich. Ostatnie wejście na wieżę jest zawsze planowane na godzinę przed jej zamknięciem, co również warto mieć na uwadze. Bilet normalny kosztuje 65 zł, a ulgowy 48 zł. Dodatkowo płatny jest zjazd zjeżdżalnią – 10 zł za jeden lub 50 zł za 6 zjazdów. Dzieci do trzeciego roku życia korzystają z atrakcji za darmo.