Spadli z klifu. Jeden z turystów zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu

Dwóch młodych turystów z Wielkiej Brytanii zginęło podczas urlopu w miejscowości Punta Prima w Hiszpanii. Chcieli zrobić sobie idealne ujęcie z klifu. Niestety spadli z niego.

Jeden z mężczyzn zmarł na miejscu. Drugi natomiast został przetransportowany helikopterem do szpitala w Alicante. Niestety, ratownikom medycznym nie udało się go uratować. Zmarł kilka godzin później. W wypadku uczestniczył jeszcze jeden mężczyzna, który nie doznał poważniejszych obrażeń. Jednak również trafił do szpitala z powodu szoku, jakiego doznał jako świadek wydarzenia.