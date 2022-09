Spektakularne zjawisko nad Bałtykiem. Chodzi o trąby wodne

Mimo że to rzadkie zjawisko, to pojawia się znacznie częściej niż jego lądowy odpowiednik, czyli trąba powietrzna, ale - na szczęście - jest słabsze. Nieczęsto zdarza się, aby stanowiły zagrożenie. Zazwyczaj trąby wodne formują się na otwartym morzu, kilkadziesiąt kilometrów od plaż. Warto dodać, że nie stanowią także dużego zagrożenia dla statków. Po pierwsze są dobrze widoczne, dlatego kapitanowie mogą je z łatwością zobaczyć i ominąć. Co więcej, zazwyczaj są stabilne, często stoją, a jeśli się przesuwają, to bardzo wolno. Trasa ich wędrówki jest prosta do przewidzenia, więc statki mogą się do nich zbliżyć nawet na niewielką odległość.