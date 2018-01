Spektakularny powrót Turcji. 1000 zł za wczasy all inclusive z gwarantowaną pogodą

Na przestrzeni ostatnich lat letnim kierunkiem numer jeden była Grecja. I długo, długo nic. W tym roku rośnie jej mocny konkurent. Turcja wraca w wielkim stylu i już teraz wiadomo, że duża część Polaków właśnie tam spędzi swój tegoroczny urlop.

- Lato zapowiada się grecko-tureckie. Turcja staje się jednym z najchętniej wybieranych kierunków na lato – mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl. - Wzięliśmy pod uwagę rezerwacje w przedsprzedaży z wylotem od maja do końca października i już teraz dane pokazują, że ponad 5 razy więcej osób kupiło wyjazd do Turcji niż w tym samym czasie w zeszłym roku – dodaje.

Kwestie bezpieczeństwa sprawiły, że Turcja na kilka lat straciła swoją mocną pozycję na polskim rynku. Polacy nie są jednak pamiętliwi i już zimą chętnie wracają do tego kraju nad Morzem Śródziemnym, mimo że obecnie temperatury nie rozpieszczają – w styczniu jest tu ok. 15 st. C. Latem o pogodę jednak nie trzeba się martwić i to jeden z najważniejszych powodów, dla których tak chętnie jeździmy do Turcji.