Spór o Wyspy Kurylskie. Japonia chce, aby Rosja je zwróciła

Wyspy, określane przez Rosję jako Kuryle Południowe, a przez Japonię – Terytoriami Północnymi, od lat są kością niezgody między tymi dwoma krajami. W tegorocznej "Dyplomatycznej Błękitnej Księdze" japońskie MSZ napisało, że Tokio ma do nich suwerenne prawo, a spór terytorialny stanowi dla niego kwestię "najwyższego zainteresowania".

Rosja ociąga się z podjęciem decyzji

Wszystko zaczęło się w sierpniu 1945 r., gdy ZSRR zaatakował Wyspy Kurylskie, zamieszkałe przez ok. 17 tys. obywateli Japonii. Na konferencji w San Francisco w 1951 r. Japonia zrzekła się do nich praw, jednak dokument nie dotyczył kilku z 56 wysp: Iturup, Kunaszyr, Szykotan i grupy wysp Habomai.

Japonia stoi na stanowisko, że powyższe cztery wyspy nie należą do archipelagu, a jej stronę trzymają państwa zachodnie. Stany Zjednoczone uważają, że do czasu podpisania traktatu pokojowego sporne tereny są terytoriami japońskimi pod okupacją wojskową Rosji.

Napięta atmosfera na linii Japonia i Korea Południowa

W nowym raporcie japońskie MSZ odniosło się również do napiętych relacji z Koreą Płd. "PAP" wyjaśnia, że dokumencie podkreślono, iż stosunki Japonii z "ważnym sąsiadem" to wciąż "poważna sytuacja". Ponowiono również roszczenia do kontrolowanych przez Koreę Płd. wysepek na Morzu Japońskim, które Japończycy nazywają Takeshima, a Koreańczycy - Dokdo.