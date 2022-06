Sprawdzili, czego szukają Polacy. Hasło "tanie loty" robi furorę

Polacy wracają do przedpandemicznych przyzwyczajeń

W maju 2022 roku fraza "noclegi na wakacje" była o 40 proc. częściej wpisywana do wyszukiwarek niż rok wcześniej. Podobnie jak hasło "loty", które odnotowało 20 proc. wzrost. - Co więcej, o 45 proc. wzrosła liczba wyszukiwań lotów porównując maj 2022 do maja 2019, czyli do czasu jeszcze przed pandemią - powiedział PAP Jacek Bisiński, Travel Consultant w Google Polska.