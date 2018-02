Standard hotelu czasem zaskakuje. Jak szukać noclegu za granicą?

Jeżeli nie wiesz, czym kierować się podczas przeglądania ofert wyjazdowych na tegoroczny urlop, skorzystaj z naszych porad. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszy hotel w interesującej nas lokalizacji – gwiazdki to nie wszystko.

Korzystaj z przedsprzedaży i rabatów i płać mniej za wyższy standard

- Turyści najczęściej wybierają hotele 4 i 5-gwiazdkowe, co wynika m.in. ze zmiany terminu, w którym kupują wakacje i z coraz większych oczekiwań - mówi Klaudyna Mortka z serwisu Wakacje.pl. - Podróżujemy więcej, dzięki czemu wiemy, czego możemy się spodziewać po hotelu z trzema gwiazdkami, a czego po obiekcie z pięcioma. Zdecydowanie więcej Polaków kupuje też wakacje w przedsprzedaży i korzysta z dużych rabatów, co pozwala na rezerwację wyższego standardu hotelu niż gdyby kupili ofertę w sprzedaży regularnej. Jeśli bierzemy pod uwagę hotel 3-gwiazdkowy i niżej, sprawdźmy dokładnie jego położenie. Często są to bowiem hotele miejskie w ścisłych centrach i stanowią świetną bazą wypadową, które sprawdzają się np. na Wyspach Kanaryjskich.

Warto już teraz skorzystać właśnie z wycieczek typu first minute. Świetną okazją jest przykładowo tydzień jesienią na Wyspach Kanaryjskich. Za zakwaterowanie z przelotami z portu lotniczego w Gdańsku, transferami i dwoma posiłkami dziennie na Teneryfie w 5-gwiazdkowym hotelu Best Semiramis zapłacimy 2241 zł od osoby.