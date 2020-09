Stany Zjednoczone. Pojawiły się pierwsze opady śniegu

Za ten stan miał odpowiadać napływ zimnego powietrza z Kanady. Jednak wiele osób przyjęło tę wiadomość z niedowierzaniem – wszakże kilka dni wcześniej w wielu rejonach USA panowały bardzo wysokie temperatury, przekraczające 30 st. C.

Żeby uświadomić sobie, jak ogromny spadek temperatury nastąpił w wielu miejscach, wystarczy podać jako przykład miasto Denver, w którym kilka dni temu było 34 st. C, a w ciągu doby temperatura zmalała do 1,5 st. C.