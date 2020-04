Stany Zjednoczone wstrzymują wydawanie paszportów w związku z epidemią koronawirusa

Sekretarz Departamentu Stanu, Mike Pompeo, wezwał 31 marca Amerykanów przebywających poza USA do niezwłocznego powrotu do ojczyzny. Zaznaczył też, że międzynarodowe loty komercyjne mogą przestać funkcjonować na dniach. Przekazał również, że loty ratunkowe będą wykonywane maksymalnie do pierwszej połowy kwietnia.