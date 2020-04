Koronawirus w Australii: w Nowej Południowej Walii restrykcje będą obowiązywać do czerwca

Surowe przepisy na czas epidemii

W NPW ustalono 16 powodów, dla których można opuszczać domostwa. Jak informuje portal "news.com.au", są wśród nich m.in. zakupy spożywcze, wizyta w aptece lub u lekarza, dojazd do pracy i wyjście z pupilem. Jeśli policja podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba bezpodstawnie opuściła miejsce zamieszkania – grozi jej nawet 6 miesięcy więzienia lub grzywna w wysokości 11 tys. dol. australijskich (ok. 28 tys. zł).

"Gdybym powiedział teraz, że można przesiadywać na ławkach w parkach, to wszyscy by do nich chodzili. W ten sposób wrócilibyśmy do momentu, w którym zaczęła się epidemia" – tłumaczył komisarz problem z ustaleniem niektórych zasad. Przypomniał również, że to właśnie w NPW wybuchła epidemia koronawirusa w Australii. W tej części kraju potwierdzono ponad 2,3 tys. przypadków zarażenia wirusem. To połowa przypadków w całej Australii, w której zmarły dotychczas 24 osoby.