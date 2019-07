Starocie, koncerty i jedzenie. Rusza 759. Jarmark św. Dominika

27 lipca w Gdańsku rozpocznie się "wielkie święto handlu", czyli Jarmark św. Dominika. Szykują się trzy tygodnie pełne atrakcji i przeróżnych wydarzeń towarzyszących. To największe wydarzenie plenerowe pomorskiej stolicy ma jednak zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Tegoroczna edycja jarmarku różnić się będzie od poprzednich. Przede wszystkim zostanie ograniczona liczba stoisk dopuszczonych do handlu na gdańskich ulicach. We wcześniejszych latach liczba kramów często przekraczała tysiąc, co często spotykało się z protestami mieszkańców starówki. Teraz handlarzy będzie tylko 750, bo, jak podkreśla Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, które są organizatorem jarmarku, "nie chodzi o ilość a o jakość".