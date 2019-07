Sternik pod wpływem alkoholu. Może mieć spore kłopoty

"Wiele się mówi o kierowcach na podwójnym gazie i wypadkach, jakie powodują. Czy sternicy na jachtach i innych łodziach nie przesadzają z procentami?" – napisał do nas czytelnik przez formularz #dziejesie. W ramach akcji #WPnaLato sprawdzamy, jaka jest skala tego problemu.

Atmosfera wakacyjna, ale prawo jazdy można stracić

Obowiązuje nas taka sama odpowiedzialność jak za prowadzenie autem na podwójnym gazie. – Za kierowanie pojazdami po drodze, jak i sterowanie łodzią w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi – dodaje Jackowski.

Trzeba mieć się na baczności, ponieważ na jeziorach czy innych terenach wypoczynkowych wzrasta liczba mundurowych patrolujących szlaki wodne. Wystarczy płynąć jakąkolwiek jednostką z silnikiem i mieć do 0,5 promila alkoholu we krwi, by odpowiadać z art. 87 kodeksu wykroczeń, czyli za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Oznacza to minimum pół roku zakazu prowadzenia pojazdów, areszt od 5 do 30 dni oraz grzywnę do 5 tys. zł – tak samo jak w przypadku tradycyjnych czterech kółek.