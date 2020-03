Stocznia Gdańska z realną szansą na listę UNESCO. "Okno na świat"

Wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO został pozytywnie zweryfikowany. Teraz czas na ocenę ekspertów, którzy zdecydują, czy historyczne tereny trafią na słynną listę.

Stocznia Gdańska to jedna z największych polskich stoczni, zlokalizowana na lewym brzegu Martwej Wisły i na Ostrowiu. To miejsce, w którym historia tworzyła się przez lata.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

Centrum Światowego Dziedzictwa przeanalizowało wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO. Za jego przygotowanie był odpowiedzialny Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z gdańskim oddziałem terenowym oraz interesariuszami, a w tym właścicielami terenów i instytucjami kultury. Oficjalny list w tej sprawie trafił do prof. Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków. Następny krok to ocena ekspertów z Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych - ICOMOS.

"Stocznia Gdańska stanowi znakomity przykład wielkoskalowego zakładu przemysłowego. Po II wojnie światowej był to największy producent statków w Polsce i całym Bloku Wschodnim, który zatrudniał tysiące pracowników. Jednocześnie dla ludzi w komunistycznej Europie było to "okno na świat". (...) Sieć budynków ulic i otwartych przestrzeni Stoczni Gdańskiej stała się świadkami wydarzeń będących kamieniem milowym w historii świata prowadzących do zjednoczenia demokratycznej Europy. Stocznia Gdańska - miejsce narodzin "Solidarności" i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie, z wielu powodów jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla historii świata i wspólnego dziedzictwa ludzkości" - czytamy we wniosku, którego treść opublikował portal Trojmiasto.pl