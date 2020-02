Rewolucja w parkowaniu w Gdańsku. Szykuje się mega podwyżka

Jeśli planujecie urlop w Gdańsku i wybieracie się tam własnym samochodem, to odkładajcie drobne na parkowanie. Jeszcze przed wakacjami miasto chce wprowadzić Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. Oznacza to podwyżkę o prawie 70 proc. za pierwszą godzinę.

Drożej i dłużej

Obecnie pierwsza godzina parkowania w Gdańsku kosztuje 3,3 zł. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana (27 lutego) przez radnych miejskich, to stawka wzrośnie przed sezonem letnim do 5,5 zł (to aż 67 proc. więcej), a w pozostałych częściach miasta do 3,9 zł.