Stolica Kazachstanu znowu zmienia nazwę. Była Astana, będzie Nursułtan

Astana zmienia nazwę. Powód? Chce w ten sposób uczcić pierwszego prezydenta kraju, Nursułtana Nazarbajewa, który sprawował urząd przez 30 lat. Największe miasto w kraju będzie nazywać się Nursułtan.



Parlament Kazachstanu podjął decyzję o zmianie nazwy stolicy kraju. Autorem pomysłu, by w ten sposób uczcić pierwszego prezydenta kraju, Nursułtana Nazarbajewa, jest Kasym-Żomart Tokajew, który od środy pełni obowiązki nowego prezydenta. Nazarbajew ustąpił ze stanowiska, a jego następcą wybrano dotychczasowego przewodniczącego kazachskiego senatu.

ZOBACZ TEŻ: Teheran zapada się pod ziemię

Stolica Kazachstanu zmienia nazwę nie po raz pierwszy. Pierwsza nazwa, która obowiązywała od założenia państwa w XIX w. do 1961 roku to Akmolińsk. Potem, do 1992 r., miasto nazywało się Celinograd. Następnie przez pięć lat była Akmoła, a od 1997 r., decyzją Nazarbajewa miasto nazywało się Astana — w języku kazachskim "stolica".