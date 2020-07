Strefa euro. Bułgaria i Chorwacja na drodze do unijnej waluty

Jak podaje PAP, by wszystko poszło zgodnie z planem, oba państwa muszą uczestniczyć w mechanizmie bez poważnych napięć, a zwłaszcza bez dewaluacji kursu ich walut względem euro, przez co najmniej dwa lata. Dopiero wtedy będą mogły zakwalifikować się do przyjęcia wspólnej waluty.

Bułgaria i Chorwacja w strefie euro - kiedy?

Zdaniem Komisji Europejskiej, to kamień milowy w dążeniach Bułgarii i Chorwacji do wejścia do strefy euro. Finał może nastąpić w 2023 r., czyli już za trzy lata na wakacje do tych krajów będziemy mogli zabierać euro.