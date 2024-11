Stworzyli największego Mikołaja w mieście. Powstał z... autobusów

- Ułożenie Mikołaja z pojazdów MPK - Łódź to pomysł i realizacja pracowników z Zajezdni Autobusowej przy ul. Limanowskiego. Wykonało go trzech naszych pracowników: Krzysztof Domżalski, Piotr Gieraga i Bartłomiej Kościuk, a błyszczące oczy to pojazdy naszego Nadzoru Ruchu - przyznał w rozmowie z WP Piotr Wasiak z działu promocji MPK - Łódź.