Tego jeszcze nie było. Nowy mural robi wrażenie

Choć mural został odsłonięty, praca nad nim wciąż trwa. Szczęściarze mogą spotkać artystkę przy Wólczańskiej 217, która, co ciekawe, po pracy w Albanii miała lecieć na Florydę. Jednak z powodu huraganu w Ameryce, loty odwołano, a artystka zamiast do Stanów, przyjechała do Łodzi, by tu wykonać kolejną swoją pracę.