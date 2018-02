Świat z perspektywy pilota. Zobacz obłędne fotografie

Poznaj 34-letniego Christiaana van Heijsta, holenderskiego pilota, który poza lataniem kocha również fotografowanie. Zdjęcia wykonane przez niego w przestworzach dosłownie wbijają w fotel.

"Samotność lotu i przebywanie w rzeczywistości, której mogą doświadczyć tylko nieliczni, było moją największą motywacją do uwiecznienia obrazów przemykających za moimi oknami". W ten niezwykle poetycki sposób Christiaan van Heijst komentuje swoje fotograficzne prace. Wykonane w przestworzach zdjęcia są równie poetyckie, co ich opis stworzony przez autora.

Zdjęcia wykonane przez pilota były wielokrotnie publikowane w mediach na całym świecie, a wiele z nich zyskało miano wirali. Do najpopularniejszych jak na razie w całej fotograficznej karierze Heista było zdjęcie niewyjaśnionej grupy czerwonych świateł na Oceanie Spokojnym, które wykonał w 2014 r. Dwa lata później Christiaan zdecydował się wydać swój pierwszy album z fotografiami. Publikacja "Cargopilot" okazała się wielkim sukcesem z trzema dodrukami w zaledwie jednego roku.

Jak opowiada Heijst, obecnie ma na koncie ok. 8000 wylatanych godzin, a mimo to nadal uważa możliwość latania za przywilej i bardzo ceni możliwość prowadzenia "życia w niebiosach". Co możemy dodać? Na fotografiach zdecydowanie widać tę pasję.