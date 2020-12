Święta a koronawirus. Czy po przyjeździe do Polski trzeba iść na kwarantannę?

Kwarantanna po przyjeździe z zagranicy - dla kogo?

"Dzwonią do nas głównie Polacy pracujący z granicą i pytają, czy po powrocie do Polski będą skierowani na obowiązkową kwarantannę" - mówi PAP ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Co ważne, obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej nie dotyczy obywateli Polski, ale także cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod ich stałą opieką.

Na granicach wewnętrznych nie są prowadzone kontrole graniczne. "Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej prowadzona była tylko w okresie od 15 marca do 12 czerwca tego roku" - mówi ppor. SG Anna Michalska.

"Nie każdy cudzoziemiec może wjechać na terytorium Polski i co do zasady każdy wjeżdżający jest zobowiązany odbyć obowiązkowa izolację" - zaznacza Michalska.

Straż Graniczna przypomina również, by cudzoziemcy, którzy planują podróż do Polski, sprawdzili, czy z ich kraju możliwy jest transport do Polski.