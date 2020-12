Sposoby na urlop w górach. Nie tylko delegacje, ale też "SMS od cioci"

Hotele i restauracje zamknięte są oficjalnie do 27 grudnia, ale politycy wielokrotnie zaznaczali, że obostrzenia zostaną przedłużone do końca ferii, czyli do 17 stycznia 2021 roku. Dla górali okres świąteczno-noworoczny i zimowa przerwa szkolna to najważniejsze momenty sezonu. Ciężko im będzie później odrobić straty.