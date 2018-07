Świetna wiadomość dla fanów Chorwacji. Rejsy do Dubrownika przez cały rok

Rejsy do Dubrownika, drugiego największego miasta w Chorwacji, cieszą się tak dużą popularnością, że LOT zdecydował o utrzymaniu tego połączenia także w sezonie zimowym. Przewoźnik ma w swojej ofercie pięć kierunków w Chorwacji, z czego już dwa są całoroczne

Bilety na połączenia Warszawa- Dubrownik także w sezonie zimowym są dostępne od dzisiaj. Do końca października połączenie do Dubrownika jest wykonywane Embraerami 170, 175 i 195 sześć razy w tygodniu. Od listopada przewoźnik będzie tam latał cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty. Rejs trwa dwie godziny.

W sumie LOT oferuje rejsy do pięciu chorwackich miast. Oprócz Dubrownika zimą samoloty przewoźnika zabiorą pasażerów do Zagrzebia (połączenie do stolicy Chorwacji także ma charakter całoroczny). Z kolei rejsy do chorwackich kurortów: Splitu, Zadaru i Puli pozostaną sezonowe, dlatego zostaną zawieszone w połowie października.