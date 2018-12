Sygnały ratujące życie. Przydadzą się zwłaszcza zimą

Jeśli jesteś miłośnikiem pieszych wycieczek, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Zwłaszcza, jeśli planujesz wędrować po górach. Technologia czasami zawodzi, dlatego przedstawiamy wam sygnały ratujące życie.

Kultowy alfabet Morse’a

Race

Oprócz alfabetu Morse'a na całym świecie rozpoznawany jest sygnał świetlny za pomocą rac. Należy podpalić racę i w minutowych odstępach nadawać znaki. Warto zaznajomić się z kolorami, które odgrywają istotną rolę. Raca czerwona to sygnał S.O.S., zielona - "wracam do bazy", biała - "zrozumiałem wiadomość". Kiedy planujemy zdobywać te najwyższe szczyty, race warto zapakować do plecaka.