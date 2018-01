Państwa ekstremalne. Życie w nich jest nie lada wyzwaniem

Polacy w okresie zimowym muszą więcej wydawać na ogrzewanie niż np. mieszkańcy południowej Europy, a pogoda latem nie rozpieszcza nas tak, jak Hiszpanów czy Greków. Jednak są kraje, które muszą zmagać się z dużo większymi problemami niż my. Mowa o ekstremalnych temperaturach, braku opału czy deficycie wody pitnej.

Islandia stawia na geotermię

Mieszkańcy Islandii od wieków borykają się z niedoborem drewna. Dlatego w XX w. potrzeby związane z ogrzewaniem zaspokajano poprzez import oleju opałowego. Uzależnienie od tego paliwa spowodowało drastyczny wzrost islandzkiej inflacji po kryzysach naftowych w latach 70. i 80., dlatego tamtejszy rząd zaczął stawiać na technologię związaną z ogrzewaniem geotermalnym . Dziś ponad 90 proc. islandzkich mieszkań jest ocieplanych gorącą wodą pochodzącą z wnętrza ziemi (ok. 2 km p.p.m). Ponadto geotermia generuje 30 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej.

Rosjanie mają problem z grzewaniem

Katar – zbyt wysokie temperatury i niedobór wody pitnej

Mieszkańcy Kataru nie doświadczają problemów związanych z niską temperaturą. Wręcz przeciwnie – szukają rozwiązań, dzięki którym najgorętsze miesiące będą dla nich bardziej znośne. Latem łupki rtęci pokazują niekiedy nawet 50 st. C.

Ten arabski kraj położony jest w strefie klimatu zwrotnikowego, o wybitnie suchej odmianie. Boryka się ze skrajnie niskimi opadami deszczu . Nic więc dziwnego, że Katar jest niemal całkowicie pozbawiony zasobów słodkiej wody . Głównym źródłem cieczy są odsalarnie wody morskiej. Mimo inwestycji w kosztowne systemy, niedawno zapasy cennej cieczy wystarczały tylko na 2 dni normalnego zużycia. Aby poprawić tę sytuację (czyli zwiększyć zapasy do 7 dni), rozpoczęto kolejne, bardzo kosztowne projekty związane z odsalaniem. Będą wynosić 5 mld dol. (17,3 mld zł), czyli ok. 3 proc. krajowego PKB.

Można powiedzieć, że Katar jest w relatywnie dobrej sytuacji. To bogate państwo, które stać na zakup wartych fortunę urządzeń, pozwalających odsalać wodę. W znacznie gorszej sytuacji są mieszkańcy wielu krajów, zwłaszcza afrykańskich. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponad miliard ludzi na świecie jest pozbawionych dostępu do czystej wody pitnej.