Tysiące gwiazd i odludne szlaki. Polskie góry od nieznanej strony

Wakacje to dla wielu osób jedyna okazja, by się wyciszyć i naładować baterie. Ci, którzy mają dosyć mrowia turystów oblegających największe miejscowości wypoczynkowe, znajdą w Bieszczadach prawdziwą oazę spokoju. W dodatku do wyjazdu zachęcają niskie ceny.

Cisza, spokój i zapierające dech w piersiach widoki

Pod dwoma tysiącami gwiazd

Południowo-wschodni zakątek Polski wydaje się dziki i nieokiełznany, głównie ze względu na gęste lasy otaczające takie miejscowości jak Solina czy Ustrzyki Dolne. Bieszczady są również doskonałym miejscem do podziwiania gwiazd. Nieopodal granicy polsko-ukraińskiej powstał Park Ciemnego Nieba, jedno z najmniej zanieczyszczonych światłem miejsc na świecie.

W Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady można zobaczyć Drogę Mleczną, światła zodiakalne czy przeciwblaski gołym okiem. Nawet osoby, które nie mają teleskopu mogą zobaczyć około dziesięć razy więcej gwiazd niż w mieście. Nieboskłon, który można podziwiać na zdjęciach, rozświetlony ponad dwoma tysiącami migoczących punktów i nieziemsko wyglądającymi poświatami to nie efekt filtrów, takie miejsca są na wyciągnięcie ręki.

Dzikie Bieszczady i Grób Hrabiny

Bieszczady nie bez powodu noszą więc miano najdzikszego zakątka Polski. Choć miejsca takie jak Tarnica czy Jezioro Solińskie rokrocznie przyciągają całe rzesze turystów, to w poszukiwaniu ciszy i spokoju warto zapuścić się jeszcze bardziej na południe. Ścieżka historyczno-przyrodnicza "Górny San" biegnąca między dawnymi cerkwiami i ruinami wiosek oraz dworu rodziny Stroińskich jest najbardziej wysuniętym na południe szlakiem turystycznym. Jednym z jego najciekawszych punktów jest Grób Hrabiny.

To jeden z największych symboli dzikich Bieszczad. Według podań Klara i Franciszek Stroińscy, ostatni właściciele okolicznych terenów darzyli się ogromnym uczuciem. Gdy hrabina zmarła w stosunkowo młodym wieku, jej mąż przez następne 26 lat codziennie odwiedzał jej grób, a jego przedśmiertnym życzeniem było pochowanie w tym samym miejscu. Od tego czasu wiele zakochanych par przemierza ponad trzygodzinny szlak z Bukowca do Grobu Hrabiny, gdyż zgodnie z legendą modlitwa nad grobami Stroińskich ma wzmocnić miłość i zapewnić szczęście na przyszłe lata.

Zdobądź Koronę Gór

Znajdująca się w Bieszczadach Zachodnich Tarnica jest jednym najwyższym szczytem tamtejszego masywu. To również piąty pod względem wysokości wierch zaliczany do Korony Gór Polskich. Lista liczy sobie 28 najwyższych wierzchołków każdego z polskich masywów. Każdy, kto odwiedzi wszystkie te miejsca i odpowiednio to udokumentuje, otrzymuje oficjalny tytuł Zdobywcy Korony Gór. Przez 20 lat od oficjalnego ogłoszenia listy udało się to osiągnąć ponad 1300 osobom. Począwszy od Łysicy (612 m.n.p.m.) aż do wierzchołka granicznego na Rysach (2499 m.n.p.m.), pasjonaci pieszych wędrówek rokrocznie poszerzają grono zdobywców.

Szlak prowadzący do Tarnicy jest uznawany za jeden z najprzyjemniejszych i najpiękniejszych w całych Bieszczadach Zachodnich. Podróż rozpoczyna się w Ustrzykach Górnych prowadzi przez Rozsypaniec i Halicz, które pokryte są połoniną, czyli warstwą niskich zarośli i krzewów. Dzięki temu niemal z każdego miejsca widać masyw Tarnicy i okoliczne góry.

