Sylwester 2020. Mieszkańcy Poland na Kiribati już powitali Nowy Rok

Poland na końcu świata

Poland - nie tylko na Kiribati

Poland to także jezioro w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska, w parku rekreacyjnym E.C. Manning Provincial Park, około 160 km na wschód od Vancouver. Od kwietnia do grudnia jezioro przyciąga wędkarzy, a zimą całkowicie zamarza. Dookoła zbiornika prowadzi pieszy, rowerowy i konny szlak turystyczny.

Nie trzeba jednak wyjeżdżać na drugi koniec świata, by trafić do "Polski". Znajomo brzmiąca Poleň to gmina w Czechach. Leży ok. 130 km na zachód od Pragi.