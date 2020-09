Sylwester 2020. Polacy już rezerwują urlop w grudniu

Co tam wakacje! Polacy już zapomnieli o tegorocznym lecie i planują urlopy na grudzień. Nawet jeśli ze względu na pandemię huczne imprezy nie będą możliwe, to znaleźli sposób na to, jak spędzić najpiękniejszą noc w roku. Rezerwują noclegi w hotelach, domkach i apartamentach. - Niech ten rok już się skończy, ale skończy wyjątkowo - mówi pani Ania z Gdańska, która w grudniu planuje dwa tygodnie spędzić w górach.

Choć do sylwestra zostały ponad trzy miesiące i nie wiadomo, czy ze względu na pandemię będzie można organizować imprezy lub bale, to Polacy już planują urlop na ten czas. - Jak wynika z naszych statystyk, obecnie najwięcej zapytań o nocleg odnotowujemy o terminy grudniowe – dokładnie od 20 grudnia, z dużym wzrostem od 27 grudnia do 3 stycznia - mówi w rozmowie z WP Kamila Miciuła, dyrektor PR portalu Nocowanie.pl.

Sylwester 2020 - gdzie jechać?

Sylwestrowa noc należy do jednej z najważniejszych w roku. Niektórzy planują ją na długo przed grudniem, a pierwsze zapytania o noclegi w tym terminie pojawiają się już rok wcześniej. Zainteresowanie turystów sukcesywnie wzrasta od lipca. Na miesiąc przed końcem roku trudno o nocleg w najpopularniejszych miejscach. W tym roku zainteresowanie jest jeszcze większe.

- Ostatnie lata pokazały, że coraz większa liczba osób przejawia zainteresowanie wyjazdami w okresie świątecznym. Jedni wybierają miejsce idealne na szusowanie na nartach, inni chcą odpocząć od codzienności i świątecznej gorączki. Niezmiennie najwięcej rezerwacji pojawia się oczywiście na przełom roku - Sylwestra - dodaje Miciuła.

W tym roku wigilia wypada w czwartek, jeśli chcemy więc zaplanować wyjazd świąteczny, wystarczy wziąć wolne właśnie 24 grudnia. Jeśli natomiast marzymy o przedłużeniu urlopu aż do początku 2021 roku, wystarczy wziąć wolne od 28 do 31 grudnia, a wówczas do pracy wrócimy dopiero 4 stycznia.

- Ten rok dał wszystkim w kość. Niech już się skończy, ale skończy wyjątkowo - mówi pani Ania z Gdańska, która zarezerwowała domek w górach na dwa ostatnie tygodnie grudnia.

Z danych Nocowanie.pl wynika, że w tym roku większość osób decyduje się na rezerwację właśnie dłuższych wyjazdów.

- Według statystyk można jasno podkreślić, że największym zainteresowaniem cieszą się regiony górskie. Było tak zarówno w roku 2018, 2019, jak i obecnie. Obecnie czołowa trójka to Zakopane, Karpacz i Szklarska Poręba. Dalej mamy Białkę Tatrzańską, Wisłę, Szczyrk, Kościelisko, Bukowinę Tatrzańską, Poronin i Szczawnica - wymienia Kamila Miciuła.

Wiąż można jeszcze znaleźć pokoje w pensjonatach w okresie sylwestrowym za 70 zł za noc w Zakopanem czy nawet 40 zł w Karpaczu, ale te najlepsze oferty znikają z dnia na dzień. - Podobnie jak rok temu ceny będą wzrastały wraz ze zmniejszającą sie liczbą miejsc i rosnącym zainteresowaniem. Dlatego jeśli ktoś liczy na korzystne oferty to teraz jest najlepszy moment - dodaje ekspert.

Getty Images Nic nie zastąpi klimatu świątecznego w górach (Getty Images)

Święta i sylwester poza domem

Wiele obiektów noclegowych oferuje masę udogodnień, dzięki którym czas wypoczynku podczas świąt będzie jedyny i niepowtarzalny. Wystarczy tu wspomnieć chociażby o kolacji wigilijnej, która jest oferowana w większości obiektów, wspólnym śpiewaniu kolęd, czy i świątecznej atmosferze panującej w obiekcie. Chodzi po prostu o to, by goście mogli poczuć się jak w domu.

Niektóre obiekty, o ile oczywiście aura dopisze, organizują zimowe kuligi z poczęstunkiem – dla urozmaicenia świątecznego pobytu. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć wspaniałe widoki górskie z nieco innej perspektywy. W przypadku Sylwestra oferta jest jeszcze bardziej bogata, choć w tym roku na pewno będzie inna niż w latach poprzednich, a wszystko zależeć będzie od aktualnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Bon turystyczny 500 plus - święta i sylwester

Co ważne, podczas świątecznych i sylwestrowych rezerwacji można w tym roku zrealizować bon turystyczny 500 plus, ale oczywiście w obiektach, które są na liście.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie obiekty, które są na liście realizują bony poza sezonem wakacyjnym, dlatego przy składaniu rezerwacji, warto dopytać o to, czy obiekt taki bon realizuje. Kolejna ważna informacja, o którą warto zapytać, to czy płatności bonem trzeba dokonać przed przyjazdem czy można na miejscu. Wiele hoteli nie informuje o wymogu płatności przed, dlatego lepiej się upewnić, by uniknąć niespodzianki na miejscu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl